微博上季經調整利潤急瀉57%
受累成本及費用總額按年飆近兩成，微博(09898)去年第四季淨利潤按年少賺41.35%，以非公認會計準則（non-GAPP）計的經調整淨利潤更按年急瀉57.22%，僅錄7,636.6萬美元，創下2021年在港上市以來的季度新低，全年更倒退16.57%至4.5億美元，連跌兩年。
在第四季成本及費用總額中，佔約四成的銷售及營銷按年升逾一成，高達1.39億美元，公司解釋主因是2022年同期低基數所致。同時，上季經營利潤亦挫25.83%至1.19億美元，每股淨收益下滑至0.35美元。
去年廣告及營銷收入挫
即使按照non-GAPP，該企的經調整淨利潤亦明顯受壓，由第三季的1.36億美元大幅下跌44.09%，按季跌幅亦為公司在港上市以來最差。
該企全年累計的淨收入總額為17.59億美元，按年降4.16%。其中，廣告及營銷收入減近4%，主要由於人民幣兌美元匯率貶值的不利影響，非阿里巴巴(09988)的廣告收入來源亦見減逾4%；增值服務收入跌5.78%。
事實上，微博近年股價已不斷插水，按上市價272.8元計，截至昨日收市價77.1元，足足累跌超過七成。
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