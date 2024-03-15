微博上季經調整利潤急瀉57%

在第四季成本及費用總額中，佔約四成的銷售及營銷按年升逾一成，高達1.39億美元，公司解釋主因是2022年同期低基數所致。同時，上季經營利潤亦挫25.83%至1.19億美元，每股淨收益下滑至0.35美元。