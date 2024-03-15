洲際航天投資者擬舉報

洲際航天2021年4月中借殼「恒達科技」上市，同時計劃改名「香港航天科技」，股價一周內被炒上50元，比借殼上市消息公布前的最後報價3.7元炒高超過13倍，同年7月改名在聯交所生效後，一度再被炒上42.8元，其後便拾級而下。

去年吉布提項目泡湯 該企去年11月以「有利國際業務發展」等為由改用現稱，其時股價已較歷史高位低近90%，惟市場並不買帳，改名抵擋不了沽壓。該股昨日收市報2.12元，跌1.39%，連歷史高位的5%都沒有，今年以來已累瀉35.36%，而恒生指數今年迄今大致「打和」，微跌0.5%，反映該股嚴重跑輸大市。

股價下瀉固然可歸因於息口趨升及內地經濟欠佳等，洲際航天本身卻問題多多。

改名「航天」曾引發資金憧憬，但直到最新一份業績，即2023年上半年，其航天業務收入仍為零，已發射衞星及使用權資產折舊開支增加，反拖累公司期內虧損按年擴大逾87%，以「航天」姿態現身港股以來，即2023年6月止兩年的累計虧損2.9億元人民幣，且航天業務分部去年上半年的負債跳升44%，達5.65億元人民幣。

該企去年1月9日與東非國家吉布提的政府、Touchroad International Holdings Group（達之路集團）訂立諒解備忘錄，於當地開發國際商業太空港，但3個月後便宣告失效，股價應聲下挫。證券界人士當時指，市況不明朗下，不應抱太多憧憬炒作未真正賺錢的公司，不宜沾手該股。

更重要的是，洲際航天前年6月8日宣布，大股東、主席兼行政總裁文壹川（SUN Fengquan）初步計劃自資收購公司股份不超過5%，可是該公告刊發後一年內，文壹川多次場內減持公司股份，從大約63%降至不足40%。

股民來信：割散戶韭菜 本報接獲一個自稱投資過洲際航天的股民來信，題為《掛航天科技之名，割散戶韭菜之實》，揚言決定把洲際航天舉報香港證監會。由於洲際航天曾經是港股通的股票，來函者建議中證監也介入監管。

來信人又宣稱，「去年3月買賣過洲際航天股票」，之後「覺得不對勁」，指當時公司可能去吉布提搞太空港時，「因緣際會」聯絡到當初在吉布提做生意的上海富豪何烈輝，跟他對話後發現洲際航天「不太靠譜」，且何烈輝之後「也和這家公司（洲際航天）斷絕了來往。」而上文提及的達之路集團，創始人正是中國非洲人民友好協會的副會長何烈輝。

香港證監會向回覆本報查詢時僅表示「不會就個別投訴置評」。另記者亦曾向洲際航天、何烈輝求證有關事宜，但截稿前未獲回覆。

洲際航天科技股價低殘