恐剔出美BIO 藥明系挫一成差絕藍籌

恒指失守萬七關 港股方面，恒指昨日高開38點後，先升後跌，失守17,000關，全日跌120點或0.7%，收報16,961點；國企指數及恒生科技指數分別跌0.43%及1.44%，日升日跌未有明確方向。大市成交1,131.3億元，北水淨流入26.01億元。

A股轉錄外資淨流入 滙豐環球的研究報告顯示，在離岸中國對沖基金及外資長倉基金的帶動下，北向基金淨流入額自1月底以來逐步增加，2月淨流入額約607億元（人民幣‧下同），結束了6個月以來的淨流出情況，預期會有更多資金流入內地市場，故料A股最惡劣時間已過去，但需要更多時間評估，外資究竟是戰略性回歸，還是策略性回流。

滙豐指出，2月北向資金錄得淨流入，但市場仍關注究竟是外資回流，抑或僅是離岸中資基金領頭所致；而該行據託管人的北向基金分類，發現1月下旬資金流入以離岸中資對沖基金為主，然後外資長倉基金及外資對沖基金2月跟隨流入。數據又顯示，今年以來，離岸中資基金淨流入約563億元，外資長倉基金淨流入約208億元，而外資對沖基金則仍錄得272億元淨流出。

該行指，中國股市有6大因素吸引外資，分別是估值便宜、外資持倉仍屬「低配」、中美關係改善、刺激政策、穩健人民幣及出行數據強勁。

惠理基金首席投資總監─多元資產投資鍾慧欣亦表示，中國公司盈利正在觸底，宏觀數據逐步改善，預期市場情緒已經觸底，逐步出現U形復甦。