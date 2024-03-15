友邦新業務利潤率降 股價挫4%

友邦首席執行官兼總裁李源祥解釋，新業務價值利潤率下跌有其原因，一是以代理人渠道銷售的儲蓄型產品，利潤率不及重疾類產品，惟相關產品去年銷售佔比提升，導致新業務價值利潤率下挫，二是由於銀保渠道的利潤率通常較代理人渠道略低，制約了整體表現。

內地客來港投保料增 業績公告顯示，該企去年全年賺37.64億美元，按年升15%。期內年化新保費按年升45%，有76.5億美元。

按地區劃分，香港的新業務價值按年上升82%，有14.3億美元；內地升20%至10.37億美元，惟兩地的新業務價值利潤率分別按年下跌12個百分點及18.2個百分點，至57.5%及51.3%。

至於泰國、新加坡及馬來西亞的新業務價值，按年增幅介乎7至21%不等，利潤率有升有跌。

該企區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，今年首兩個月內地及香港新業務價值均錄高雙位數增長，認為內地訪港投保人數會續升，主因去年整體內地訪港旅客數目僅回復至2018年的一半，加上現時赴港澳「個人遊」城市增加了西安及青島，所以全年內地訪港旅客需求將延續。

不過，他提到訪港投保人買保單的平均保費，於去年下半年稍為下跌，由上半年的近兩萬美元，及至第三季回落至1.8萬美元，今年首兩個月數字繼續相若，相信是累積的購買需求消耗所致。