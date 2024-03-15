友邦新業務利潤率降 股價挫4%
藍籌友邦保險(01299)公布去年業績，按固定匯率（下同）計，反映未來盈利能力的新業務價值（NBV）按年升33%，至40.34億美元，惟相關利潤率卻倒退4.5個百分點至52.6%。雖然該企派發末期息1.1907港元，全年股息按年增加4.99%至1.6136港元，惟市場並不領情，連累股價昨日跌4%，收市報62.25元。
友邦首席執行官兼總裁李源祥解釋，新業務價值利潤率下跌有其原因，一是以代理人渠道銷售的儲蓄型產品，利潤率不及重疾類產品，惟相關產品去年銷售佔比提升，導致新業務價值利潤率下挫，二是由於銀保渠道的利潤率通常較代理人渠道略低，制約了整體表現。
內地客來港投保料增
業績公告顯示，該企去年全年賺37.64億美元，按年升15%。期內年化新保費按年升45%，有76.5億美元。
按地區劃分，香港的新業務價值按年上升82%，有14.3億美元；內地升20%至10.37億美元，惟兩地的新業務價值利潤率分別按年下跌12個百分點及18.2個百分點，至57.5%及51.3%。
至於泰國、新加坡及馬來西亞的新業務價值，按年增幅介乎7至21%不等，利潤率有升有跌。
該企區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，今年首兩個月內地及香港新業務價值均錄高雙位數增長，認為內地訪港投保人數會續升，主因去年整體內地訪港旅客數目僅回復至2018年的一半，加上現時赴港澳「個人遊」城市增加了西安及青島，所以全年內地訪港旅客需求將延續。
不過，他提到訪港投保人買保單的平均保費，於去年下半年稍為下跌，由上半年的近兩萬美元，及至第三季回落至1.8萬美元，今年首兩個月數字繼續相若，相信是累積的購買需求消耗所致。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：