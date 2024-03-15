太古去年多賺5.8倍 太地純利跌67%增派息

該企A股及B股的每股盈利分別為19.96元及3.99元，第二次中期股息分別為每股兩元及0.4元，俱按年升8.1%。白德利表示，對香港的復甦能力感到樂觀，對內地的長遠經濟前景亦充滿信心，將繼續在內地物色及把握投資機遇。

看準東南亞 覓擴展機會 集團飲料部門去年經常性溢利23.94億元，與2022年度相若。該部門於今年2月斥約94億元收購泰國和老撾的可樂裝瓶業務逾半權益。太古可口可樂總裁蘇薇指，該收購是看準泰國和老撾兩地的年輕人口較多，以及經濟增長潛力，有利於業務的增長，未來會繼續在東南亞市場物色進一步擴展業務的機遇。

太古公司去年12月底的可動用流動資金為489億元，加權平均債務成本為4厘，總借款額中76%為固定利率，集團資本淨負債比率為17%，按年減少一個百分點。

地產業務方面，太古地產去年總收入升6.1%，期內純利倒退，主要由於香港和內地的投資物業分別錄得36.38億元及9.2億元公允值虧損，扭轉2022年整體投資物業公允值有收益的情況。撇除投資物業公允值變化影響的基本溢利為115.7億元，按年上升32.89%，主要反映去年11月出售港島東中心9個樓層給香港證監會的收益。本期每股列帳盈利0.45元，公司派發第二次中期息每股0.72元，按年增5.88%。

太地：中港發展策略不變 同為太古地產主席的白德利在業績報告內表示，雖然經濟及地緣政治環境挑戰重重，但公司的長遠發展策略不變：在香港會繼續擴展及強化太古坊及太古廣場兩個核心物業組合，在內地則集中在一線及新興一線城市，發展以零售為主導的綜合發展項目。

太地發展及估價董事馬淑貞表示，上月政府為樓市撤辣之後，明顯地重建市場信心，為集團創造平穩和健康的市場環境。她表示，集團將繼續審視銷售策略和推出樓盤的時間。

香港寫字樓買賣和租賃市場疲弱，行政總裁彭國邦對此表示，主要是受整體供應增加、空置率上升，以及經濟前景不確定及高息環境下需求受壓所致，但公司寫字樓組合表現堅穩，租用率保持高企。

投資銀行花旗給予太地「買入」投資評級，目標價19.9元。該股昨日收升0.85%至16.46元。太古A股價則收升1.05%至67.2元。

白德利（中）表示，對本港復甦能力感到樂觀。右一為馬淑貞。 太古系2023年全年業績摘要