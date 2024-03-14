消費模式大改變 粵港競合須重塑

隨着網絡消費大行其道，加上經濟景氣差，市民對前景信心不足，壓抑消費意欲，內地消費模式正經歷重大轉變，由過去揮金如土，追求名牌奢侈品，至如今追求高質和性價比，消費銀碼減少，即所謂「旺丁不旺財」。反觀港人北上消費意欲旺盛，深圳等沿岸城市大做港人生意。這些現象說明兩地經濟狀況都在經歷巨大變化，兩地進一步融合的同時必然會帶來新挑戰，合作與競爭同時存在，後者亦會變得更激烈。香港得好好把握自身僅餘的長處，積極改革提升核心競爭力，免得逃不過被邊緣化的宿命！

內地方面，房地產危機尚未化解，房企債務危機由民營房企燒至國資背景的房企，迫使當局近日開腔促銀行協助關鍵房企進行融資，美其名是促進金融與房地產良性循環，實際上就是要金融體系分擔房債債務風險，反正若房企債務問題失控，銀行亦必然會成為輸家。

過去房地產是內地居民的主要投資資產，如今卻面對大幅跌價、流動性不足、大量爛尾樓的問題，財富效應消失，整體產業鏈牽連甚廣，短期內無法完全化解下，居民亦接受現實，減少花費，保留資金以應付開支。是故，內地的消費降級洪流，非獨是3年清零防疫所使然，更是債務危機大爆發下的一種社會現象，且不見得是短暫。

至於香港，除了內地豪客消失外，地緣政治風險令到國際資金、海外與本地人才與財富大量流出，加上港府穩樓市做得太遲，任由資產價格大調整，而強化金融競爭力方面效益亦未如理想，高息環境加上經濟前景不明之下，港人消費意欲不大，即使有能力消費，都傾向在外使錢，故見上至奢侈品店、下至超市、食肆民生商店，倒閉數目與日俱增，商場大洗牌，顯然沒有因為疫情結束而完結。

當兩地居民都勒緊褲頭過日子，加上疫情推動數碼化與智能化發展，一定的消費額已轉往網絡交易，內地客來港消費動機減，本地客亦減少逛實體店，致令昔日的黃金購物地點的景氣至今仍然未見大起色，整個傳統消費市道的壓力可謂前所未有。

事實上，礙於兩地消費服務價格仍有差距，在兩地交通日趨便利之下，港人增加北上消費也是無可厚非。如是者，香港的外來消費不如預期，本地消費又減少，經濟增長失速又豈非無因？如何設法提升在旅遊消閒娛樂的吸引力，固然是首務，但在兩地民生進一步融合之下，昔日香港的優勢褪色，不能再繼續自我感覺良好。如何理順兩地的競合關係，發揮最大的協同效益，是港府必須要有心理準備長期應付的重大問題。

內地市場正進一步對外開放，更多外商可直接拓展內地市場，香港的「踏腳石」角色已不再，而與外商一樣，港商在拓展內地市場，又未見得有好大的優勢，可見香港是進退失據。盡快變陣應對，掌握兩地尚餘的差異，強化獨特條件，仍然是香港應對的主戰略。不能總是冇客就要求內地放客，飯來張口，不思進取。自身不長進、扶不上壁，失敗又能怪誰？