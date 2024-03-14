未補價居屋：富健移民盤363萬沽

白居二買家入市在即，綠表客加快買樓步伐。屯門居屋未補價第二市場「閒日」都錄至少兩宗買賣，富健花園移民盤只減價約4.5%，即獲同區客以363萬元購入。

龍門居兩房賣268萬 祥益黃慶德稱，成交單位為8座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，開價380萬元，原業主有意移民賣樓，僅減17萬元即售出，呎價約6,132元。他指，同區龍門居13座中層F室兩房戶，實用面積約431方呎，亦獲綠表客以268萬元購入，呎價約6,218元。

廣明苑獲多組客洽購 業主叫價轉趨「硬淨」。世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑E座高層8室，實用面積約639方呎，放盤約兩星期，獲多組客出價洽購，最終只減一口價28萬元，綠表客以480萬元入市，呎價約7,512元。

第二市場按揭擔保期延長，以往鮮有錄得買賣的高樓齡居屋亦有成交。萬方地產葉搏麟表示，沙田廣林苑C座中層16室，實用面積約595方呎，放盤3個月，減價5萬元，以365萬元未補價易手，呎價約6,134元。資料顯示，該盤去年全年只錄兩宗同類市場買賣。