天璽•海招標售10伙 吸金逾６億

據項目成交紀錄冊，昨日沽出的單位全屬標準戶，成交價4,000萬至逾1.2億元，呎價由35,524至55,276元。當中售價及呎價最高均為第1座20樓A室，實用面積2,187方呎，四房間隔。新地副董事總經理雷霆表示，項目各類型單位均備受追捧，示範單位預約參觀輪候情況踴躍，並接獲不少特色單位查詢，相信快將有更多成交消息公布。