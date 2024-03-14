天璽•海招標售10伙 吸金逾６億
撤辣刺激新盤交投量急漲，連帶豪宅成交亦轉旺。新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，昨日起招標發售首批68伙，首日截標隨即公布錄得10宗成交，平均成交呎價約44,266元，單日吸金逾6億元。
據項目成交紀錄冊，昨日沽出的單位全屬標準戶，成交價4,000萬至逾1.2億元，呎價由35,524至55,276元。當中售價及呎價最高均為第1座20樓A室，實用面積2,187方呎，四房間隔。新地副董事總經理雷霆表示，項目各類型單位均備受追捧，示範單位預約參觀輪候情況踴躍，並接獲不少特色單位查詢，相信快將有更多成交消息公布。
雲海別墅洋房賣5391萬
同系的馬鞍山雲海別墅昨招標售出Camellia Avenue 2號洋房，實用面積2,724方呎，三房兩套間隔，連685方呎花園，成交價5,391.65萬元，呎價約19,793元。上述項目開售至今已累售64座洋房，銷售率逾九成半，套現逾40億元。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展的啟德跑道區澐璟，昨亦連錄8宗成交，單日套現近3.1億元。
維港1號單日再沽6單位
中國海外發展(00688)旗下同區的維港1號昨再沽6伙，由上月底撤辣當日計起，項目於15日之內速沽156伙，總成交額約20.98億元。
港島豪宅不乏承接，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣以招標形式售出2座8樓B室，實用面積1,584方呎，四房連雙套房間隔，成交價6,600萬元，呎價約41,667元。該盤3日內已連錄4宗大額成交，共套現約2.6億元。
此外，英皇國際(00163)的香港仔澄天昨再沽兩伙，涉額1,446.38萬元，買家包括非永久性居民的大專生，項目過去一周沽7伙。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：