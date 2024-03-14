SEASONS PLACE擬今開價

鐵路全新盤出擊，會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，計劃今日公布首張價單。該公司副主席兼常務董事黃光耀預告，首批單位不少於130伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，會以較吸引價錢推出。發展商昨日一口氣開放4個示範單位予傳媒預覽。

明開放示範戶及收票 黃光耀表示，該盤展銷廳及示範單位昨晚率先供Club Wheelock會員參觀，明日起正式對公眾開放及開始收票，預計3月內開售。而本月暫錄約2,000宗一手成交，相信配合該盤銷售，料全月成交量可達3,000宗，樓市小陽春有望延續至第二季。

最新曝光的4個示範單位中，其中一對示範單位以第3A座38樓C室為藍本搭建，實用面積453方呎，原則屬兩房間隔。經改動連家具單位的室內設計以淺色系為主，並融入天然元素。開放式廚房設於近門口位置，客飯廳外連38方呎露台及工作平台。設計師將主人房與睡房之間的間隔牆拆除，並將其中一間睡房改造成書房。

另一個為同則交樓標準示範單位，清晰可見原裝間隔，配備多功能收納櫃組合，附有紫外線殺菌燈的智能消毒鞋櫃。