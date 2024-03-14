利奧坊‧首隅料首推最少50伙

該公司副總經理李菲茹指，項目設有兩個無改動示範單位。包括22樓A室一房戶，實用面積285方呎，玄關備有隱藏式摺櫈，客廳天花設鏡面儲物櫃。示範單位最快日內開放予公眾參觀。樓書所見，今期為一座樓高26層的住宅大樓，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，主打的一房單位佔約70%。面積最細單位為5樓E室一房戶，附57方呎平台。項目不設停車位，樓花期長約15個月。