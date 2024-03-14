利奧坊‧首隅料首推最少50伙
新盤接力上陣，恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧首隅，其樓書及示範單位於昨日相繼曝光。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目計劃本周末開價，首批單位將不少於50伙，最快復活節假期前開售。
該公司副總經理李菲茹指，項目設有兩個無改動示範單位。包括22樓A室一房戶，實用面積285方呎，玄關備有隱藏式摺櫈，客廳天花設鏡面儲物櫃。示範單位最快日內開放予公眾參觀。樓書所見，今期為一座樓高26層的住宅大樓，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，主打的一房單位佔約70%。面積最細單位為5樓E室一房戶，附57方呎平台。項目不設停車位，樓花期長約15個月。
天瀧四房售5013萬
該公司旗下與其他發展商合作的啟德天瀧，昨以5,013萬元售出四房戶，為8座26樓B室，成交呎價約38,621元。同系長沙灣曉柏峰加推價單3號，提供50伙，折實平均呎價約17,531元，並將於周日發售20伙。
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