新盤概況：泰峯加推168伙 周日首輪賣348戶
市區新盤推售在即，王新興集團九龍灣觀塘道泰峯昨加推價單2號，提供168伙，並敲定本周日首輪銷售，盡推兩張價單共336伙，同日招標出售12伙，合共348伙。
新推單位折實平均呎價約15,547元，較上周的首張價單高約5%。集團董事總經理王惠貞表示，示範單位累錄約2.2萬人次參觀，截至昨日傍晚收逾4,500張入票，以首輪發售伙數計，超額逾12倍。
集團銷售總監陳芷湄指，加推單位由開放式至兩房戶，實用面積287至554方呎，折實價約399萬元起。而首輪銷售單位折實價則約372.7萬至約898萬元，呎價約12,979元起。
項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢稱，不少參觀人士對項目三房戶具興趣，遂以招標方式推出部分三房單位。
尚‧珒溋推5個特色大宅
龍湖集團(00960)啟德尚‧珒溋推出5伙實用面積逾2,000方呎低座複式大宅，下周一起每日招標及截標。集團香港高級營銷總監關靜如稱，項目累售647伙，平均呎價約2.8萬元，連同車位及商場部分，套現逾139億元。
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