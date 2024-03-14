平盤缺貨 買家焗升級

嘉湖客揀細單位兩遭截胡 轉購三房涉475萬 撤辣後全城起哄搶入市，平盤幾近被掃清，個別二手屋苑樓價低位回升。天水圍嘉湖山莊就有上車客兩度洽購細單位失敗，轉以475萬元購入套三房「蝕本貨」，較5年前價位平逾120萬元。樓價與高位仍有距離，元朗3月交投已超上月，惟佔近40%業主仍要損手。

利嘉閣張啟源表示，嘉湖山莊樂湖居13座低層A室，實用面積約639方呎，原業主2019年以602萬元購入，2022年底已叫價600萬元，最終累減125萬元沽出，呎價約7,433元，約5年帳蝕127萬元，單位貶值約21.1%。

元朗月內近四成見紅 他指，該屋苑3月已錄近50宗二手買賣，400萬元以下兩房戶已沽清，撤辣後做價已升逾10%，上述上車客原先打算買入兩房戶，惟被其他人搶盤，遂轉購細三房戶亦被「截胡」，眼見樓價向上，反觀大單位升勢較慢，終提高預算入市。

交投持續升溫，元朗本月錄逾70宗二手買賣，至少27宗或逾38%屬蝕讓。中原蕭頌崴稱，區內二手成交量已超上月全月65宗，不過仍有蝕讓個案出現，其中Grand YOHO的3座低層A室，實用面積約539方呎，兩房間隔，以783萬元沽出，呎價約14,527元，約3年帳面蝕116.7萬元，單位貶值約13%。

同區細單位做價亦見回升。市場消息透露，錦田北PARK YOHO Napoli本月錄至少4宗開放式單位買賣，全數損手，惟最新做價達330萬元，較月內低位升約10%。

牽晴間較月初賣貴6% 粉嶺及上水二手交投同時增加。中原蔡天賜表示，同區已錄逾80宗二手買賣，樓價同時由低位回升。據了解，粉嶺牽晴間實用面積約428方呎兩房戶，最新成交價達512.8萬元，較月初同類型做價高近6%。

事實上，業主見市旺蝕讓出貨，亦是交投增多原因，尤其是半新盤。該行柯勇稱，將軍澳日出康城LP6的3座高層一房戶，以460萬元易手，5年多帳蝕110.2萬元。中原曾嘉匯指，大埔白石角雲滙3座高層B3室，零議價下以約688萬元沽，約5年帳面貶值約17%。

此外，拍賣場細價盤被搶。忠誠拍賣昨日舉行拍賣，吸引約70人出席，即場售出3項銀主盤，筲箕灣金華街47號低層戶，實用面積約565方呎，以270萬元推拍，競價後以315萬元售出，較開價高約16.7%，呎價約5,575元。

部分地區二手交投情況