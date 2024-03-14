簡訊一覽
●豐德麗控股(00571)預告，截至今年1月底止6個月的股東應佔綜合虧損，將較去年同期的約8,240萬元增加不少於25%，主要由於戲院營運表現遜於預期。
●漢思能源(00554)公布截至去年底止年度虧損3,512.5萬元，較2022年度賺20.7萬元由盈轉虧；每股基本虧損0.91仙，不派息。
●五礦地產(00230)宣布，擬發行於2025到期之6億元人民幣增信債券，債券將按年利率4.6厘計息，約於2024年3月18日前後發行，所得淨額用於其現有債務再融資。
●中華煤氣(00003)日前與申能集團簽署戰略合作框架協議，推動滬、港以及國內外的綠色能源業務發展，包括提升綠色甲醇產能，以及開拓綠色甲醇和氫能等綠色能源市場。雙方會研究成立綠色能源合作投資平台，整合雙方資源及優勢，一同拓展綠色甲醇、氫能等綠色能源市場，推進煤氣公司綠色甲醇項目的製備增量，並透過申能氫產業先發優勢，以及煤氣在香港開拓氫能應用的能力，推動香港能源低碳轉型發展。
●鑫苑服務(01895)公布截至去年6月底止半年賺4,072.5萬元人民幣，按年跌37.2%，派特別息每股3.8港仙。
●富衛集團公布截至去年底止年度新業務價值達9.91億美元，按年增長22%；稅後營運利潤達3.72億美元，按年增長27%。此外，集團償付能力比率為292%，高於2022年的288%。今年2月，集團成功取得總額達6.85億美元的循環信貸融資，目前未提取的已承諾信貸融資總額合共為11.85億美元。
●全球領先私募股權投資公司HQ Capital宣布於新加坡成立辦事處，並任命胡博杰出任董事總經理兼亞洲負責人。同時，HQ Capital已經向新加坡金融管理局提交資本市場服務牌照申請，目前正等候審批。
●英國1月國內生產總值（GDP）按月轉增0.2%，前值轉降0.1%，符合市場預期。期內，服務業產出按月升0.2%，為1月GDP增長的最大貢獻者；建築業按月升1.1%，結束連降3個月的趨勢。
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