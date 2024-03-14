●富衛集團公布截至去年底止年度新業務價值達9.91億美元，按年增長22%；稅後營運利潤達3.72億美元，按年增長27%。此外，集團償付能力比率為292%，高於2022年的288%。今年2月，集團成功取得總額達6.85億美元的循環信貸融資，目前未提取的已承諾信貸融資總額合共為11.85億美元。