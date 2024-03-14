全球藝術品銷售年跌4%

一年一度的香港巴塞爾藝術展（Art Basel）本月稍後舉行，該機構與協辦夥伴、歐資投行瑞銀聯合發布的報告推算，2023年全球藝術品銷售額約650億美元（約5,070億港元），按年跌4%。

撰寫報告藝術經濟學研究顧問公司（Arts Economics）創始人Clare McAndrew表示，據她與業內人士的交流，以去年末季嚴峻的市況來看，「真沒想到只是跌那麼少。」她續指，去年藝術品市場與前一年相比南轅北轍，尤其是動輒百萬美元計的作品，所幸價位較低的藝術品，買賣活動尚能保持活躍。

中國反升 膺第二大市場 想知道貴價藝術品銷情如何轉淡，可以看公開拍賣的數據，去年公開拍賣的藝術品銷售額為251億美元，按年跌7%，其中成交價逾1,000萬美元的作品，成交量大跌25%，整體成交額銳減40%。

中國藝術品銷售額去年升9%，達122億美元（約951.6億港元），跟美國跌10%形成鮮明對比，其份額亦升至19%，取代英國成為僅次於美國的全球第二大藝術品市場。然而，McAndrew直言，那只是疫情封控所積壓的買賣活動併發而已，沒了它，中國藝術品的市況會差很多，也會把全球拉低，隨着出售的藝術品在去年春季開始流入市場，「市況急速下沉……下半年拍賣顯著變得呆滯」。

瑞銀及巴塞爾藝術展的報告指，經銷商對今年市況的判斷頗為保守，僅三分之一的受訪者預料銷情會改善，預測行家銷售會改善的比例更只有23%。