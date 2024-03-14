比特幣曾升穿7.3萬關 再破頂

幣圈行情繼續熾熱，「一哥」比特幣昨再創歷史新高。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣周三曾高見73,637美元，日內升幅逾2%；「二哥」以太幣則企在4,000美元之上，一度見4,083美元，升逾1%。

Coinbase擬發債籌78億 在美上市的加密貨幣交易所Coinbase最新宣布，計劃向機構投資者發行規模10億美元（約78億港元）的可換股公司債。分析認為，相關做法與「比特幣大好友」微策略（MicroStrategy）早前的動作相若，不排除是透過集資買入比特幣。

OKX獲星原則性批MPI 至於近期全球各國監管機構亦陸續放行加密貨幣交易，新加坡金融管理局（MAS）最新向OKX的新加坡子公司「OKX SG Pte. Ltd.」發行大型支付機構牌照（MPI）的原則性批准，意味OKX打入星洲市場。資料顯示，來自台灣的XREX、PingPong及Coinbase等早前亦獲發MPI牌照。

之不過，瑞典央行總裁Erik Thedeen周二表示，比特幣在瑞典的金融體系內並無立足之地，就算幣價行情創歷史新高，仍有可能危害到投資者，因此對瑞典而言，比特幣自然是「愈少愈好」。

另邊廂，香港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange昨表示，會嚴格遵守現行反洗錢等規定，並與政府和監管機構共同探討虛擬資產場外交易所（OTC）業務，推動產業規範化發展。