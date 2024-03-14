豐田加薪勢25年最多

春鬥成收緊幣策關鍵 首相籲中小企增幅超去年 日本的「春鬥」（即勞資雙方春季舉行的薪酬協商）初步結果將在本周五（15日）出爐，一眾日本打工仔會否一如預期加薪約5%，更被視為日央行下周是否「轉軚」收緊幣策的關鍵。此前，全球最大汽車製造商豐田汽車（Toyota）周三與工會達成協議，同意連續第4年加薪，據報加幅更是25年來最勁，員工每月加薪最多28,440日圓（約1,507港元），部分更有破紀錄的7個月獎金。

利潤高企 盼產業鏈受惠 現時豐田在日本各地聘請了逾30萬名員工，加上該企是東證指數（TOPIX）權重股，所以自不然成為當地經濟和企業薪酬趨勢的風向標。該企人力資源總監東崇德（Takanori Azuma）表示，加薪是因應公司利潤目前處於高位，希望做法能夠推動各層產業鏈，包括供應商和經銷商等均可受惠。除了豐田，日本其他車企如本田和萬事得，上月亦先後宣布同意加薪5.6%和6.8%。

昨日豐田股價收市跌0.89%，收報3,444日圓；本田及日產汽車則各漲0.43%及1.75%。

要留意，日本政府多位重要官員昨日均相繼開腔，談及加薪行動。其中，內閣官房長官林芳正回應豐田加薪舉措，指政府不僅希望看到全國「加人工」，更重要的是看到加薪範圍擴大至中小企。

首相岸田文雄則指，該國結束負利率的時間及具體的貨幣政策，將交由日央行決定，冀央行在考慮政府政策立場的情況下，做出全面的貨幣政策；但他強調，日本尚未擺脫通縮，呼籲中小企加薪超越去年。

日本央行行長植田和男周三在出席國會問答提問時表示，「春鬥」談判結果對央行決定何時退出大規模貨幣刺激措施至關重要，若能持續實現央行的2%物價目標，將考慮調整負利率、孳息率曲線控制（YCC）和其他貨幣寬鬆工具。

日股連跌3日 圓匯反覆 此外，內閣府首席經濟學家林智子（Tomoko Hayashi）提及，近期市場擔心的私人消費和生產表現疲弱，乃團隊近期下調日本經濟評估的原因，但認為該國走出通縮取得進展，因通脹已經連續22個月高於央行2%的目標。

隨着市場對日本快將結束負利率的預期升溫，日本股市跌足3日。日經平均指數周三收市跌101點或0.26%，報38,695點。東證指數收跌8點或0.33%，報2,648點。兩大指數同樣創約3周收市新低。消息指，日本央行官員因應通脹目標實現在望，正考慮不再買日股的交易所買賣基金（ETF），況且大市屢創新高，也不用出手壓低股市的風險溢價，但仍會致力保持日債穩定，一旦債息抽高會出手干預。

至於日圓匯價則先升後回，兌每美元曾高見147.24，折合每百日圓兌港元曾見5.28算。有分析認為，圓匯後市有機會下試145水平。

日經平均指數近月走勢