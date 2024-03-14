遠東宏信年賺61億 股價漲近半成

集團去年業務結構持續優化，實現收入379.6億元，按年增長3.76%。其中，金融業務保持穩健，資產質量穩中向好；產業營運取得突破，宏信建發成功分拆上市，持續拓展海外市場；宏信健康經營環境回歸常態，經營效能持續提升。

金融業務方面，新型業務增量貢獻價值顯現，普惠金融、商業保理、資產業務等方向助力綜合化競爭優勢打造。截至去年底，集團生息資產淨額為2,690.85億元，較年初基本保持平穩。基於全面風險管理體系框架，集團在資產導入端嚴格把控，在資產管理端加強管理，實現資產質量穩中向好，不良資產率進一步下降至1.04%，逾期30天以上生息資產比例保持0.91%。

產業營運方面，業績持續增長，合計實現收入147.39億元，按年增長11.38%，收入貢獻佔比由36.02%進一步提升至38.68%，有效助力對沖周期及環境影響，保持財務結構健康穩健。其中，宏信建發作為中國領先的設備營運服務提供商，積極拓展海外市場，不斷豐富經營內涵，通過數碼化及智能化建設提升管理效能，市場龍頭地位進一步鞏固。