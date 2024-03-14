新秀麗全年純利增33%
近日傳出有私募基金考慮提購的國際行李箱品牌製造商新秀麗(01910)公布，去年銷售淨額36.82億美元，按年增長27.9%；純利4.17億美元，按年增長33.3%；每股基本盈利0.289美元。董事會建議自公司特別可供分派儲備向股東作出總額1.5億美元的現金分派，惟有關分派須待6月6日召開的股東周年大會批准後，方可作實。
毛利率59.3%創新高
年內，該企的毛利率達59.3%的歷史新高，按年增加3.5個百分點；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）利潤率為19.3%，按年增加2.9個百分點。截至去年底，集團現金及現金等值7.16億美元，未償還金融債務18.24億美元；淨債務為11.07億美元，按年下跌近兩成。
集團預計，今年全球旅遊業及觀光業維持穩健增長。隨着中國出境旅遊持續改善，預計亞洲旅遊將保持增長。於包括北美洲及歐洲在內較早重新開放的市場，預計旅遊將以接近歷史性趨勢穩步增長，而隨着中國遊客持續回流，歐洲的前景相對較佳；另預計今年營銷開支將佔銷售淨額約7%。
截至去年底，集團坐擁16億美元的流動資金，加上總淨槓桿比率達到自2016年收購Tumi以來的最低水平，故相信集團具備充裕實力支持未來的業務增長。
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