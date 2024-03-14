Zara上年稅前賺427億

世界最大服裝零售商Inditex公布，截至今年1月底止的2023財政年度，旗艦品牌Zara（連同家居用品分部Zara Home）的銷售額增長9.63%至260.5億歐元，稅前溢利增長25.03%至50.04億歐元（約427.69億港元）。

Inditex全年銷售額增長10.37%至359.47億歐元，整體毛利率擴大0.77個百分點至57.75%，純利提升30.09%至破紀錄53.95億歐元。

單計截至今年1月底止第四財季，收入升8.66%至103.38億歐元，升幅按季有所擴大；純利增長23.57%至12.79億歐元，勝預期。集團管理層同時稱，今年4月底止的本財季「開局強勁」，首6周銷售按年增長11%，春季及夏季新款市場反應熱烈，造就股價昨日曾上升8.22%，觸及44.46歐元的歷史高位。

內地門店淨減19% Inditex稱，所有列帳地區和業務都見銷售額優於前一財年。這份業績報告看不見中國市場的具體表現如何，僅知亞洲與其他地區（即歐洲和美洲以外）上財年列帳收入貢獻降1.2個百分點至16.9%，以此推算銷售額僅增約3%，但翻查兩年的業績，可知1月底在內地的門店按年淨減50間之多，佔集團淨減門店的四成左右，其中Zara淨減23間或約19%至96間，Zara Home淨減7間，而本港Zara亦淨減一間，餘下12間。

不管如何，Inditex對前景頗為樂觀，擬於2024至2026年3個財年期間，每年把店面面積擴大5%左右，並計劃今、明兩年各花9億歐元投資物流設施，而本財政年度的資本開支預算為18億歐元，既優化店面，亦會增強科技融合和網購平台。