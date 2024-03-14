內銀人事頻變 建行張金良傳任董事長
今年以來，國有大型銀行多名高管密集調整。據報建設銀行(00939)將迎來新任董事長，或由建行行長張金良升任為董事長，意味去年6月起剛連任該行董事長的田國立可能退下火線，年屆63歲的田氏自2017年10月起擔任董事長一職。
外媒消息指，中央部門擬於上周完成對張金良的考察，相關人事安排或最快本周會有進展。今年1月，崔勇辭去建行副行長等職務，據中國光大銀行(06818)上周五公布，董事會同意選舉崔勇為該行副董事長，自其任職資格獲國家金融監管總局覆准之日起生效。
工行農行仍缺行長
其他國有大行方面，工商銀行(01398)上月初公布，陳四清由於年齡原因，辭任董事長等職位，即日生效。逾半個月後，廖林接任董事長一事迅速獲金監總局審批，同時，廖林也將辭任行長一職。直至2月底，工行決定委任姚明德為副行長，其任職經董事會審議批准後，尚需當局核准任職資格，惟工行行長一職暫未見下文。
與工行相似，農業銀行(01288)目前行長也處於空缺狀態。因去年12月26日，國務院任命農行原行長付萬軍為金監總局副局長。
另外，民生銀行(01988)周二公布，收到董事鄭萬春及袁桂軍的辭職函。鄭萬春因到退休年齡申請辭去該行副董事長及行長等職務，袁桂軍亦以相同原因申請辭去副行長等職務，兩人的辭任均自當日起生效。該行隨即聘任王曉永為行長，他之前在建行四川省分行擔任行長，以及聘任張俊潼及黃紅日為副行長，均需當局核准任職資格。
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