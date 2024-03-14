Adidas蝕6億逾30載首見紅

去年大中華銷售升8% 預警北美收入跌 德國體育用品巨頭Adidas的大中華地區收入盡顯強勢，以固定匯率計（下同）恢復按年增長，但新任行政總裁古爾登仍難扭轉上任首年集團虧損的命運，全年累蝕7,500萬歐元（約6.41億港元），相較2022年賺6.12億歐元，顯然是大幅倒退，為逾30年首見的劣績！

361度多賺28% 復派末期息 對於Adidas去年總銷售額未能強勢回勇，如今年初預告錄約214.27億歐元（約1,831億港元），古爾登直言，「雖然到目前為止還不夠好，但2023年結局好過去年初預期。」全年來看，集團持續經營虧損達5,800萬歐元，外媒形容這也是1992年來的首次虧損；經營利潤則一如此前披露按年跌近60%至2.68億歐元，維持派息每股0.7歐元。

展望今年，Adidas表示，若Yeezy庫存以成本價出售，估計貢獻約2.5億歐元的話，預計今年剔除匯率波動後收入將錄中單位數增長；如不計這兩年的Yeezy收入，預計除北美以外的所有市場均會增長，北美作為第二大銷售市場，今年銷售額或有中單位數跌幅，因上半年會繼續嚴控批發銷售渠道，將為降低特定市場高庫存措施的一部分；而大中華區及拉丁美洲將錄雙位數增幅。

換言之，今年業績增長引擎繼續靠大中華地區，去年大中華銷售額升8.2%，升幅跑贏EMEA（歐洲、中東及非洲）及北美兩大市場。

目前Adidas特別擔心北美市場的庫存過剩問題，料對上半年銷售仍帶來負面影響，且匯率等不利因素將嚴重影響今年的盈利能力。公司指，上季經營虧損約3.77億歐元，因阿根廷披索季內大幅貶值導致有關約一億歐元的負面影響。

反觀內地體品股361度，去年營業額約84.23億元（人民幣‧下同），按年升21%，全年多賺28.68%至9.61億元，升幅如盈喜所指不少於25%，更建議派末期息每股13.9港仙，2022年同期不派息，去年累派20.4港仙，派息比率達40.2%。集團指，今年中國體育行業的發展持樂觀態度，將迎來眾多國際和內地體育賽事，預計將激發民眾更廣泛的體育參與和消費需求。同時，全民健身戰略的深入推進將進一步擴大體育消費人群基礎，提升消費意願。

寶勝盈利4.9億 飆4.5倍 同為盈喜股的寶勝亦指，去年內地消費零售溫和復甦，加上實體店的客流量回穩，帶動集團整體銷售增長，經營溢利急升77.5%至7.35億元，刺激純利大增4.5倍至4.9億元，擬派末期息0.012港元，2022年同期不派息。

體育用品企業去年在華生意起舞