逾百億北水買貨 恒指仍軟 提防續整固

港股突破萬七點關後進行整固，恒生指數昨日輕微低開34點後，一度回升121點，見全日高位17,214點，再創近3個半月高及今年以來高位，之後受A股回軟影響而回落，收報17,082點，跌11點或0.06%；國企指數跌0.28%，科技指數則升0.34%。大市成交1,204億元，北水淨買入114.19億元，且看本輪整固能否企穩萬七點關之上。

信誠證券聯席董事張智威認為，大市短線升勢過急，升至萬七點水平或要先行整固。他指出，恒指由1月低位14,794點，至今已升逾2,000點，利好因素或已一定程度反映，後市要再上有一定難度。技術走勢上，恒指現處於保力加通道上方水平，14日相對強弱指數（RSI）亦升至63接近超買水平，要提防短線或有獲利盤湧現，現階段入市應審慎，只宜分段入場。

內地市道欠佳，據報瑞銀亞洲私人銀行部門月內在香港和新加坡裁員約70人。