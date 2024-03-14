逾百億北水買貨 恒指仍軟 提防續整固
港股突破萬七點關後進行整固，恒生指數昨日輕微低開34點後，一度回升121點，見全日高位17,214點，再創近3個半月高及今年以來高位，之後受A股回軟影響而回落，收報17,082點，跌11點或0.06%；國企指數跌0.28%，科技指數則升0.34%。大市成交1,204億元，北水淨買入114.19億元，且看本輪整固能否企穩萬七點關之上。
國藥挫3% 差絕藍籌
大摩撐小米 睇升17%
即將推出首家電動車的小米集團(01810)，股價昨日無升跌，收報14.92元。摩根士丹利發表報告指，小米SU7汽車本月28日正式上市，屆時將會公布售價、交付情況及生產規模，預料將會滿足新車主的要求；又相信除智能手機外，小米今年將會迎接第二個關鍵驅動股價因素，估計以小米在智能駕駛輔助的領先技術，以及智能手機、電動車、智能家居的結合，將會成為行業的顛覆者，不過因應內地電動車市場競爭激烈，故其新的電動車業務亦面對執行風險。該行予小米「增持」評級，目標價17.5元，即較現水平有逾17%上漲空間。
此外，比亞迪股份(01211)公布，e2榮耀版上市，售價8.98萬元人民幣起。花旗對比亞迪開啟90日上行催化觀察，目標價463元，評級為買入，該股昨日收報209.4元，跌0.1%。外媒指特斯拉（Tesla）擬優先考慮擴張東南亞市場，相信會與比亞迪有一番激烈競爭。
信誠證券聯席董事張智威認為，大市短線升勢過急，升至萬七點水平或要先行整固。他指出，恒指由1月低位14,794點，至今已升逾2,000點，利好因素或已一定程度反映，後市要再上有一定難度。技術走勢上，恒指現處於保力加通道上方水平，14日相對強弱指數（RSI）亦升至63接近超買水平，要提防短線或有獲利盤湧現，現階段入市應審慎，只宜分段入場。
內地市道欠佳，據報瑞銀亞洲私人銀行部門月內在香港和新加坡裁員約70人。
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