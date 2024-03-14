雙品牌策略有效 無意重推港龍航空

為配合長途波音777-300ER型客機機艙的重新設計，今年該公司將推出全新的商務客艙及高級經濟客艙，並計劃於明年在波音777-9型客機上推出新的頭等客艙體驗。在2026年，會在空中巴士A330型號上新設可平躺的商務客艙。

對於波音777-9客機交付一再延誤，集團營運及航空服務總裁麥皓雲表示，根據協議國泰將於明年底前接收所訂購的飛機中首兩架，有信心波音可按時交付。集團又看好中國製造客機，會持續與包括中國商飛在內的供應商尋求合作的可能性。

料復活節暑假航班穩定 至於去年底至今年初國泰因人手不足，計算錯誤而取消多個航班。林紹波指，事情已經告一段落，今年1月後期至今航班運作順暢，並預料未來復活節和暑假的航班運作會可靠和穩定。

他表示，已從事件吸取教訓，決定以較謹慎步伐重建航班，故將客運航班全面回復至疫情前水平的目標，由原來預計的本年尾延遲至明年首季。