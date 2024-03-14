國泰賺90億 13載最勁 恢復派息 股價4年高

收入貢獻最大的品牌國泰航空，去年收入853.4億元，增長83.99%，除稅後溢利113.41億元，飆逾6倍；廉航品牌香港快運則扭虧，除稅後溢利4.33億元，收入大增7.09倍至56.03億元。至於提供航空貨運速遞服務的華民航空，去年除稅後溢利為7.78億元，與2022年的7.76億元相若。

燃油對沖收益縮八成 隨着飛機班次增加，該集團的燃油成本總額也按年上升81.8%至256.83億元。其中過往被人詬病拖累業績的燃油對沖，錄得收益6.94億元，按年減少80.92%。行政總裁林紹波表示，集團一般為兩年的燃油成本作對沖，今年將對沖預計耗油量的四分之一，以減低油價波動的風險，而過去兩年對沖表現尚算穩定。

派錢留人 擬再增兵 人力資源方面，去年集團員工營業開支上升38.87%至147.85億元。由於要增加運力，將客運航班在今年第二季回復至疫情前的80%，故集團想盡辦法增加人手。昨日便向員工發信稱，按2023年新利潤分享計劃，員工可獲得相當於7.2星期的合資格酬金。

除了以銀彈留人之外，集團去年共增聘約3,000人，員工總數增加15%，是歷來最大規模擴張。林表示，今年將繼續積極進行招聘，包括機師、機艙服務員、地勤在內人手，計劃再增聘約5,000人，職員規模再增長20%至2.9萬人，其中機師規模將由目前2,900人，增至3,400人。

他對今年招募人手及培訓計劃有信心，因人員流失率已回復至正常水平，以及薪金在行內有競爭力。員工組合以本地人為主，輔以內地和亞洲區員工。去年在內地招聘100人後，今年亦會繼續在內地招聘。

大行薦買 上望11.5元 市場對國泰業績「收貨」，刺激股價昨日收升5.76%至9.18元，為2020年2月之後的新高。

摩根士丹利予國泰「增持」投資評級，目標價10.5元，指公司去年溢利勝預期，恢復派息且股息率接近5厘亦有驚喜；儘管貨運收入倒退，且下半年跌幅擴大，但預料短期總貨運收入可保持在2019年以上。瑞銀和摩根大通都分別予該股「買入」和「增持」評級，目標價分別為11.5元和11.2元。

賀以禮（右）指，市傳國航有意增持國泰，僅是市場猜測，缺乏證據。左為林紹波。 亞洲主要航空企業去年業績 旅遊復甦強勁，國泰冀客運航班在第二季回復至疫情前的八成。 國泰2023年業績摘要