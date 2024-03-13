拍賣沽7物業 荃中另類單位搶高三成

樓市氣氛升溫，環亞物業拍賣昨舉行的拍賣會場面墟冚，吸引約130至140人出席，即場沽出7項物業，有5項為銀主盤，其中荃灣中心疑似事故銀主單位，更大幅搶高近三成拍出。

該行董事總經理區蘊聰表示，昨日原定推出61項物業，但拍賣前已售出其中10項銀主盤，連同昨日即場成交，該批單位合共沽出17項，反應為近年最理想。

昨以細價物業競爭情況比較激烈，上述荃灣中心另類單位為4座低層D室，實用面積約324方呎，拍賣開價190萬元，最終搶高55萬元，幅度多達28.9%，以245萬元成交，實用呎價約7,562元。

海翩匯高開價12%拍出 銀主盤成為搶手貨，將軍澳海翩匯6座低層E室同類單位，實用面積約297方呎，開價372.6萬元，最後以420萬元拍出，亦較開價高出47.4萬元或約12.7%，呎價約14,141元。至於旺角居屋海富苑海寧閣高層1室，以已補價自由市場219萬元推拍，獲競價40萬元，成交價259萬元，呎價約12,275元。

豪宅銀主盤亦有承接，筲箕灣香島3座中層D室，實用面積約980方呎，搶高140萬元，以1,490萬元售出，呎價約15,204元。九龍塘昌蔚苑高層B室連地下停車位，成交價1,010萬元，較開價高出50萬元，呎價約9,980元。

餘下兩項售出物業為業主盤，為灣仔會景閣住宅單位及油麻地旺角大樓的天台物業，分別以675萬元及138萬元成交。

此外，盈置地產於下周四推出15項銀主住宅拍賣，個別開價低於銀行估價，馬鞍山中心2座高層D室，以590萬元推拍，較估價約684萬元低約13.7%。