太古城三房傳888萬易手 不足3年貶21%

二手交投全速向上，但樓價仍未見有支持，港島藍籌指標鰂魚涌太古城再錄勁蝕個案，三房單位再錄樓價低於「9球」成交，不足3年帳面貶值約21.4%。

市場消息透露，上述單位為富山閣低層F室，實用面積約684方呎，市傳以約888萬元獲承接，呎價約12,982元，原業主則於2021年4月購入，帳面虧蝕約242萬元。

而同類型更低層單位，去年3月曾以1,133萬元登記轉手，反映期內樓價再跌約21.6%。屋苑3月暫錄約15宗買賣。

金獅月內7刁 兩房蝕39萬 細價上車盤被搶購，仍要蝕賣才有承接。中原侯惠良表示，大圍金獅花園3月錄約7宗買賣，包括2期A座中層3室，實用面積約282方呎，兩房間隔，去年6月開價約425萬元，撤辣前調整至350萬元，撤辣後即反價至約368萬元，議價後以345萬元易手，呎價約12,234元。原業主於2017年以384萬元購入，約7年帳面蝕讓約39萬元，或貶值約10.2%。

港鐵站上蓋屋苑做價都未企穩。世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山新港城F座高層8室三房戶，實用面積約551方呎，放盤5個月，減價90萬元，以848萬元成交，呎價約15,390元，原業主持貨4年多帳面虧蝕32萬元。

尚悅‧嶺賣320萬 跌價兩成 元朗3月暫錄逾70宗二手買賣，但半新盤繼續要損手，消息指出，區內開放式及一房戶最受追捧，其中尚悅‧嶺1座中層G室一房單位，售價320萬元，呎價約12,598元，約6年帳面跌價約20.8%。

中原徐家倫表示，大埔白石角海日灣II的7座低層F室套兩房戶，開價約838萬元，議價後以798萬元沽出，呎價約13,711元，約5年帳面貶值約3.7%。

此外，投資者趁機入市。消息稱，九龍站擎天半島6座一個兩房單位，以約1,400萬元轉手，呎價約2.25萬元。新買家為投資客，早前沽出同屋苑單位，現在重新入市。