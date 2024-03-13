泰峯暫收3500票 短期加推
市區新盤銷售如箭在弦，王新興集團九龍灣觀塘道泰峯收票反應踴躍，截至昨晚項目於4日內累收逾3,500張入票，以首張價單168伙計，超額認購約20倍，發展商擬短時間內加推單位。
其他在售樓盤亦相繼加推搶攻市場，宏安地產(01243)黃大仙薈鳴昨推出新價單共23伙，折實平均呎價約20,838元，較兩個月前對上價單高約9%。個別中層單位定價比高層單位還高出約7%，反映已提價。新一批單位悉數安排周六發售。
維港滙II加推22伙
信和置業(00083)西南九龍合作樓盤維港滙II，昨亦上載新價單推出22伙，全屬3B座C室，均為實用面積492方呎兩房戶，折實價1,096.01萬元起，整批平均折實呎價約23,774元。該盤將於周六銷售54伙，包括部分新推出單位。
新界上車新盤亦趁勢加推，泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I昨推新價單，提供63伙，折實平均呎價約11,888元，較兩個月前的對上一張價單略高約0.8%。項目同時上載最新銷售安排，落實於周六發售147伙。
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