新盤趁旺大舉出擊

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS PLACE自推出市場一周內接獲逾1,000個查詢，故加快推售步伐，有機會周內開價，定價參考將軍澳及日出康城的一手樓價，傾向貼市價出售，首批單位將涉及不少於130伙。項目會所及四季庭園共佔地9.8萬方呎，有8大主題的水上設施。

天瀧3965萬招標售出 樓書所見，項目為一座樓高56層的住宅大樓，劃分為3A及第3B座，提供650伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎282至665方呎。一房有240伙，主打的兩房有337伙，佔總供應逾五成。該盤設251個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年10月31日。

與此同時，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，旺角利奧坊‧首隅有望於復活節假期前展開銷售，定價參考同系列利奧坊項目及同區新盤。同系列的第1期至第4期有約2,050伙，已沽出約94%單位，而第4期利奧坊‧壹隅的近期平均成交呎價約2.2萬元。

該公司副總經理李菲茹指，今期項目設有雙會所，會所連園林佔地約1.19萬方呎，提供17項設施，包括燒烤區、瑜伽室及健身室等。至於該公司與其他發展商合作的啟德天瀧，昨招標售出2座16樓A室，實用面積1,173方呎四房戶，成交價3,965萬元，呎價約33,802元。

皇廷滙洋房3.4億成交 此外，一手市場連錄億元成交。九龍塘皇廷滙喇沙利道38號洋房，實用面積10,945方呎，昨以3.4億元售出，呎價約31,064元，較4年前定價大減9,800萬元或約22%。大埔白石角海日灣獨立屋9號，日前以一億元重新售出，較3年前賣平約22%。

SEASONS PLACE最細一房單位平面圖 韓家輝（左二）表示，整個利奧坊發展項目分7期，利奧坊‧首隅屬於第5期。