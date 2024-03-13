簡訊一覽
●渣打集團(02888)宣布，現任環球金融市場主管Roberto Hoornweg及現任中東及非洲地區行政總裁Sunil Kaushal，將出任企業及投資銀行業務（前稱企業、商業及機構銀行業務）聯席行政總裁；現任行政總裁Simon Cooper將會離開集團尋求其他發展。同時，現任個人、私人及中小企業銀行業務行政總裁徐仲薇稍後會派駐香港，並於派駐後在現有業務範圍上兼負領導大中華及北亞地區的責任；現任亞洲區行政總裁洪丕正將獲委任為新設的國際業務行政總裁，洪氏將兼任大中華及北亞地區行政總裁，直至徐仲薇派駐香港，所有任命自4月1日生效。
●香港科技探索(01137)公布，2月份HKTVmall等電商業務的日均訂單總商品交易額為2,210萬元，按年跌0.5%，平均訂單值428元，按年跌6.6%，但日均訂單量增6.8%至5.17萬，每月活躍應用程式使用者按年多9%，達157.6萬。
●希瑪眼科(03309)預期去年賺6,000萬至6,500萬元，較2022年度蝕2,190萬元由虧轉盈。
●鴻騰精密科技(06088)公布，截至去年底止年度純利約1.28億美元，按年減少23.96%；每股盈利亦降至1.82美仙，繼續不派息。
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