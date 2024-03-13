比特幣又新高 微策略斥資64億掃貨

比特幣價格昨日高位見每枚72,850.71美元，再創歷史新高。有「比特幣大好友」之稱的微策略（MicroStrategy）則繼續在幣圈掃貨。創始人兼行政總裁Michael Saylor指，該企在2月26日至3月10日期間，斥資8.217億美元（約64億港元），買入12,000枚比特幣，平均買入價68,477美元，資金是來自3月8日完成的8億美元可轉換票據。而截至3月10日，微策略持有205,000枚比特幣，平均買入價格為33,706美元，價值約69億美元（約538億港元）。該企美股周二早段曾升5%。

至於全球首個將比特幣列為法定貨幣的薩爾瓦多，所持的比特幣倉位亦大賺。據悉，由於這個中美洲國家自2021年起買入約2,380枚比特幣，平均價位為44,300美元。以比特幣現價推算，薩爾瓦多持倉利潤達6,592萬美元（約5.14億港元）。

戴蒙唔吼 摩通卻沾手 另邊廂，向來對比特幣嗤之以鼻的摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）則重申，「不知道比特幣有甚麼用途」，直言他個人永遠不會買入，但就會捍衞所有人購買比特幣的權利。結果言論一出，引來美國「走佬特工」斯諾登在社交平台發文，指雖然戴蒙稱不是「親自」買入比特幣，惟實情其任職的公司（摩根大通）會買。

資料顯示，摩通是貝萊德比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）的授權參與者，本月還發布報告指，若然考慮波動指標，比特幣在投資者投資組合中「已超越黃金」，在未來兩、3年相關現貨ETF將迎來620億美元（約4,836億港元）資金流入。

被喻為數碼黃金的比特幣繼續成吸金池。再看傳統避險商品的黃金，現貨金價昨日表現偏軟，曾報每安士2,178.28美元，跌0.23%。