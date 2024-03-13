日央行憂經濟轉弱 日股連跌兩天

日本央行日前雖然向上修正國內生產總值（GDP），避過技術性衰退，惟整體而言市道依然不似預期。央行行長植田和男表示，就算經濟仍在溫和復甦，惟認為近期數據有疲弱迹象，並正積極關注由工資推動通脹上升的周期是否已經啟動，從而判斷通脹目標是否可持續及穩定地實現。

雖然植田和男的言論比較模稜兩可，但觀乎日圓匯價近日卻開始上升，出現「轉角市」。周二日圓兌每美元曾高見146.63，折合每百日圓兌港元在5.33算，3月初日圓兌每美元則在150水平徘徊，意味近日日圓升值約2%。

難言完全擺脫通縮 財務大臣鈴木俊一昨日提及，當地的工資增長及企業資本開支取得正面進展，面臨結束通縮的機會難得，但仍未能完全擺脫物價持續下跌的風險，所以不能斷言日本經濟已經完全擺脫通縮。

他不評論日央行可能加息對外匯、債市和股市的具體影響，強調他們將繼續與政府協調，適度實施貨幣政策，反映經濟、價格和金融狀況。

此外，日本工會總聯合會（RENGO）本周五將公布首批日本企業加薪結果，有傳加幅會較去年的3.8%為高，而早前軟銀員工平均加薪5.5%，破歷來紀錄。

隨着市場預期日央行快將結束負利率，日本股市連跌兩日。日經平均指數收市跌22點或0.06%，報38,797點。東證指數（TOPIX）跌9點或0.36%，報2,657點。

市場憂慮軟銀即將因應禁售期屆滿而減持Arm，軟銀股價昨續跌0.66%；另東京電子跌1.72%。至於股神巴菲特投資旗艦巴郡持有的5大商社全線向下，跌幅介乎1至3%不等。

高盛點名日股「七武士」 大行對日股是否升勢告終則看法分歧。高盛近期提出一組媲美「美股7雄」的日本「七武士」（Seven Samurai）概念，代表當地不同工業，包括三菱商事株式會社、豐田和富士汽車，以及斯庫林集團、愛德萬測試、迪思科和東京電子4家半導體公司。

高盛指，上述的「七武士」主要是因相關股票流動性高，且自2020年以來，沒有出現虧損，又指該些企業股價上升帶動日本股市反彈。