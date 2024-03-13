港人養寵物揼本 一隻平均花49萬

7.4%主人月使逾萬元 醫療開支佔比次高 有調查顯示要養大一個小朋友的花費已升至600萬元，原來香港地要「貴養」的非單止小孩子，隨着愈來愈多家庭傾向選擇養育毛孩而非生兒育女，寵物的開支非輕，更衍生出龐大的產業鏈，如寵物食品、醫療、美容、保險等。最新就有調查發現，不論有沒有投保寵物保險，假設寵物壽命14年，每名寵物主人養育一隻寵物的平均花費高達49萬元，而以每個寵物主人平均飼養1.4隻寵物計算，每名平均消費更高達70萬元！

保險公司OneDegree委託獨立市場調查機構Ipsos進行寵物主人消費調查，今年2月於網上進行，共訪問526名飼養貓狗的寵物主人，詢問其與寵物相關的消費情況。若已投保寵物保險的寵物主人，平均每名花費68萬元，再按每個已投保寵物主人平均飼養1.5隻寵物計算，每名寵物主人的消費為102萬元。

糧食及零食消費最多 綜合所有受訪寵物主人回答，每月於寵物身上花費逾一萬元的寵物主人佔7.4%。以消費項目分類，金額最大的是寵物糧食及零食，佔19.4%；其次是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%；佔比第三同樣是與寵物健康相關的健康檢查及牙齒保健，佔9.8%；第四則是寵物保險，佔8.7%。

調查亦發現，受訪的寵物主人當中，有87%寵物主人曾帶寵物到獸醫診所求診，帶寵物看醫生幾乎是必須的。據受訪寵物主人經驗及估計，治療癌症平均需要花費約44,000元，而治療慢性腎衰竭平均需要花費約27,000元。OneDegree顧問獸醫認為，這是由於寵物不諳言語，無法向獸醫表示有甚麼不適或痛楚，因此患病或遇上意外的寵物到達獸醫診所時，往往亦要接受抽血、照X光及超聲波等檢查。

寵物醫保滲透率僅5% 治療開支方面，相比OneDegree的內部理賠數據，顯示寵物主人往往低估了寵物的治療開支。目前，寵物保險在香港的滲透率仍然較低。是次調查中，有16%受訪者表示從未聽過寵物保險；在知道寵物保險的84%受訪者之中，亦僅得不足一半（48%）現時有為寵物投保，粗略估計香港寵物醫療保險市場滲透率約為5%，較日本市場的14%低得多。

是次調查亦有不少有趣發現。例如「貓奴」數量領先狗狗主人，受訪的寵物主人當中，有41%現時只養貓，只養狗的佔39%，另外20%則同時飼養貓及狗。調查發現最多人飼養的貓貓品種為唐貓/家貓（30.9%），其次分別是短毛貓（20.9%）及波斯貓（14.2%）。狗狗方面則較為平均，最多人飼養的狗狗品種為日本柴犬（15.8%），其次則為貴婦狗（13.6%）及金毛尋回犬（13.3%）。

主人每月於寵物身上花費