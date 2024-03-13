內銀傳為萬科籌800億

可見救房企重任仍然深繫於銀行及險企身上。據報金融監管部門為控制銀行信貸風險，上周要求部分銀行避免向中資企業離岸債券發行提供備用信用狀。備用信用狀是通過境內銀行開立，來為債券發行提供擔保，以債券信託代理人為備用信用狀的受益人，此重要增信工具主力支持境外發債，變相內保外貸。惟來自國家金融監管總局和國家發改委的最新監管舉措，卻旨在限制信用資質較弱的縣級地方政府融資平台舉債規模。

隨着各地實施城市房地產融資協調機制滿兩個月，向金融機構發送可予融資支持的房地產專案「白名單」不斷擴大，住建部日前透露已審批通過貸款逾2,000億元。不過，內媒指有部分出險房企反映，雖然申報了逾百個項目，但至今一筆融資都沒拿到。

萬科方面，外媒指該企正與持有其債券的多家債權銀行進行溝通，以緩解自身面臨的資金壓力。幾家主要債權銀行正考慮，將持有的萬科債券轉換為非標準化債權。如果計劃通過，有望幫助萬科避免公開債務首次違約，同時也防止已遭重創的房地產行業形勢進一步惡化。