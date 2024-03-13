電動車將上市 小米漲11%

小米汽車周二亦在社交平台宣布，SU7將於本月底正式上市，上市即交付，交付即上量；又指內地29城市、59家門店同步開啟預約。對於內地同業激烈的競爭環境問題，雷軍也有回應指，小米汽車有信心打開市場，因該企已做好充分的準備。