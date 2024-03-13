電動車將上市 小米漲11%
小米集團(01810)自2021年3月底宣布成立智能電動汽車業務至今，「今年上半年上市」之約終於兌現。昨日集團創始人兼董事長雷軍在社交平台宣布，首款電動車「小米SU7」將於本月28日發布，消息刺激小米全日股價急漲11.34%，為逾一年來最大單日升幅，亦創今年1月4日後收市新高，單日市值更狂飆逾380億元，至3,745億元！
小米汽車周二亦在社交平台宣布，SU7將於本月底正式上市，上市即交付，交付即上量；又指內地29城市、59家門店同步開啟預約。對於內地同業激烈的競爭環境問題，雷軍也有回應指，小米汽車有信心打開市場，因該企已做好充分的準備。
比亞迪攻阿聯酋
國際賽道方面，內地汽車新品正陸續上架。中資電動車企「一哥」比亞迪股份(01211)公布，繼兩款純電車型「漢」與「元PLUS」（海外版稱「BYD ATTO 3」）之後，首度將「海豹」、「宋PLUS」與「秦PLUS」3款全新新能源車型引入阿聯酋市場，近日於阿聯酋杜拜舉行新品發布會。
雖然有外媒引述該企高層估計，今年不太可能實現海外銷售40萬輛的內部目標云云，但比亞迪的代表指相關報道與事實不符，又稱公司出口電動汽車僅兩年時間，對海外業務很有信心。比亞迪昨亦再升6.18%，重上200元收市，報209.6元。
另市傳吉利汽車(00175)旗上極氪計劃在泰國成立子公司，爭取上半年開展本地銷售，並計劃本月參加曼谷國際車展。極氪發言人表示，公司已經和老撾、緬甸及菲律賓的經銷商簽約，預期次季推出車型。
不過，新春長假過後，有指長城汽車(02333)爆出離職潮。內媒稱，集團旗下品牌公司有多位中高層員工於春節前後主動提出離職，其中至少有3位副總級別高層員工，以及逾10位科長、部長級幹部。有員工認為是長期高壓環境所致，也有人認為這只是正常的人員流動，但同時有員工推測與集團主動大調整、大換血有關。
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