名創優品上季多賺80%派特息
名創優品(09896)公布，截至去年12月底止的第四季，包括收入、毛利率和純利在內的關鍵指標再創歷史新高。其中收入有38.41億元（人民幣‧下同），按年升53.99%，按季升1.32%；每股盈利為0.51元，按年升82.14%。要留意，該企再派特別息每股0.0725美元（相當於約0.57港元），是自2022年來再次派發特別股息，消息刺激其股價昨日曾高見41港元，收報40.05港元，升幅15.58%，是自1月底以來新高。
業績公告又顯示，該企收入增速之所以上升，主要是受惠其中國同店銷售額增長32%，海外同店銷售升19%。至於該企第四季純利則有6.35億元，按年升80.39%，按季升3.79%；期內毛利率按年升3.1個百分點，至43.1%，主要受惠海外市場產品優化，產品組合轉向盈利能力更高的產品。
此外，該企稱截至2月29日止的首兩月，內地門市商品交易總額（GMV）按年增長約13%；海外的GMV增幅約為40%。
目標每年淨增千店
截至12月底，名創優品門店數量為6,413家，按年增加973家，按季升298家。其中，中國門店3,926家，按年增加601家，按季增加124家；海外門店2,487家，按年增加372家，按季增加174家；TOP TOY門店為148家，按年增加31家，按季增加26家。
名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富稱，去年集團淨增加逾1,000家門店，是有史以來最快的開店速度，目標是在2024至2028年每年淨開900至1,000家，收入年複合增長不低於20%，期望可成為「世界第一的知識產權（IP）設計零售集團」。
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