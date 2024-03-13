名創優品上季多賺80%派特息

業績公告又顯示，該企收入增速之所以上升，主要是受惠其中國同店銷售額增長32%，海外同店銷售升19%。至於該企第四季純利則有6.35億元，按年升80.39%，按季升3.79%；期內毛利率按年升3.1個百分點，至43.1%，主要受惠海外市場產品優化，產品組合轉向盈利能力更高的產品。

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富稱，去年集團淨增加逾1,000家門店，是有史以來最快的開店速度，目標是在2024至2028年每年淨開900至1,000家，收入年複合增長不低於20%，期望可成為「世界第一的知識產權（IP）設計零售集團」。