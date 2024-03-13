華懋優化愉景新城商場 冀吸國際遊客

他形容40.2億元收購價不是小數目，已創2017年以來最大一宗商業物業成交，但由於租金回報不俗，故作價合理，並且認為可與集團位於荃灣區的其他商場、酒店、休憩公園等設施，產生協同效應。

至於會否擔心香港人北上消費，影響新收購商場的業務。蔡表示，該商場有60萬方呎樓面，具有充足空間作出新的購物體驗，集團的強項是做一些特色的本土遊元素，可吸引遊客。

估本年樓價升5% 市傳新世界早前一籃子放售物業，除了愉景新城外，也包括新蒲崗的一些工貿大廈，被問到會否對該些新蒲崗物業有興趣。他說集團有意增購投資物業，不排除這個可能性，亦會尋求與其他企業合作。

談到樓市，他謂財政預算案撤辣效果正面，料樓宇成交量會上升，可是由於市場一手供應量龐大，相信樓價今年會隨着本港經濟增長而上升5%。他謂集團從來不會囤積存貨，將按自身步伐推盤，投地態度亦會保持審慎。