美上月通脹3.2%超預期 道指早段反覆

美國通脹再一次高於預期，2月份消費物價指數（CPI）按年升3.2%，撇除食品及能源後的核心CPI按年升幅雖回落0.1個百分點，仍有3.8%。

10年期債息高見4.16厘 數據出爐後，10年期美國國債的孳息率反覆升越4.1厘關口，高見4.16厘，美匯指數見103.13。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員仍押注6月份啟動減息0.25厘，相關機會率仍維持50%以上。美股周二早段反覆，道指曾跌47點，其後反彈295點，高見39,065點；標指曾跌3點，其後反彈53點，高見5,171點；納指曾跌26點，其後反彈217點，高見16,236點，其中英偉違（Nvidia）曾升5.55%，高見905.4美元。

摩根大通行政總裁戴蒙重申不排除美國經濟陷入衰退，其對未來一、兩年內「軟着陸」機會率的估算僅及市場一半，籲聯儲局應多等一段時間才減息。

10月起下財政年度的聯邦政府預算案出爐，預計赤字相對美國國內生產總值（GDP）的比重，來年會達到6.1%，而債務相對GDP的比率會升至102.2%，2030年前會升至106%，2026年之前每年還息會突破一萬億美元。另預計美國今、明兩年經濟增長分別為1.7%及1.8%，CPI升幅分別為2.9%及2.3%。

企業利得稅率或增至28% 這份準備花7.3萬億美元的預算案，擬推出包括針對中低收入家庭的育兒稅務優惠，「填氹」方法包括將企業利得稅率由21%提高至28%，財產達一億美元的人要加25%入息稅。由於共和黨控制眾議院，亦立即炮轟，市場估計拜登政權很多措施不會得逞，但盡見兩黨總統大選時經濟政策之分歧。

企業消息方面，甲骨文公布，2月底止第三財政季度收入按年增長7.11%至132.8億美元，其中雲服務收入按年增長24.69%至50.54億美元，撇除部分項目後的經調整純利按年增長17.74%至39.82億美元，每股1.41美元，勝預期。

甲骨文上月底在手合約價值約800億美元，比市場預期多逾200億美元。管理層預期，客戶會繼續大規模預留其雲計算產能，正急速開設新的數據中心迎合需求，指引5月底止本財季的收入估計按年增約5%，不計Cerner的雲計算收入則按年增約23%。即使公司預告下財年的資本開支會大增約三分之一，達100億美元，股價早段曾飆13%。