恒指漲五百 成交1500億半年高

資金對中資股的興趣有所恢復，港股周二顯著做好，恒生指數升505點，收報17,093點，創今年收市高位，連升3日，即使「北水」淨流入縮減至不足兩億元，全日成交仍高達1,500.17億元，為去年9月以來最多。

恒指高開114點後，升幅曾收窄至25點，不過其後升勢更為凌厲，最多飆升567點，高見17,154點，最終收漲3.05%。國企指數升200點或3.49%，收報5,949點；科技指數跑贏大市，揚161點或4.64%，收報3,643點。

人幣個半月最強 另外，人民幣兌美元在岸價收市創逾一個半月新高，報7.1743兌每美元，較上日收市升97點子。中間價創近兩個半月新高，報7.0963兌每美元，與市場預測偏離逾920點子。