恒指漲五百 成交1500億半年高
資金對中資股的興趣有所恢復，港股周二顯著做好，恒生指數升505點，收報17,093點，創今年收市高位，連升3日，即使「北水」淨流入縮減至不足兩億元，全日成交仍高達1,500.17億元，為去年9月以來最多。
恒指高開114點後，升幅曾收窄至25點，不過其後升勢更為凌厲，最多飆升567點，高見17,154點，最終收漲3.05%。國企指數升200點或3.49%，收報5,949點；科技指數跑贏大市，揚161點或4.64%，收報3,643點。
龍湖揚14%冠藍籌
大市做好，有新股啟動招股程序。尚未有盈利或收入的生物科技公司荃信生物(02509)昨日起招股，每股招股價19.8至20.2元，發行1,204.6萬股H股，集資最多2.43億元，一手200股，每手入場費約4,080.8元，將於本周五「截飛」，預期下周三掛牌。綜合券商數據，共錄得1.04億元孖展認購，對比公開發售集資2,400萬元，超購逾3.3倍。
展望後市，資深股評人陳炳強表示，近期科技股公布的業績不俗，部分更有市場追捧。下周騰訊控股(00700)等科企亦派成績表，倘若優於預期，有機會進一步推升大市。
人幣個半月最強
另外，人民幣兌美元在岸價收市創逾一個半月新高，報7.1743兌每美元，較上日收市升97點子。中間價創近兩個半月新高，報7.0963兌每美元，與市場預測偏離逾920點子。
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