港股估值太差 李寧傳私有化

公司於收市不久刊發李寧署名的澄清公告，謂董事會經合理查詢後，確認不知股價及成交緣何異動，亦沒有須披露的內幕消息。鑑於李寧本人於公司的持股僅約一成，以昨日收市價計算，所謂私有化是500億元以上的大買賣，因此市場炒作熱情迅速冷卻，收市時升幅已縮至8.06%，報22.1元。

市帳率遠遜跨國品牌 回顧2021年李寧有「國潮」加持、一度榮升「紅底股」時，市帳率超過20倍，可是經歷歐美急速加息、疫後內地經濟滑坡等諸多風波後，股價已經打回原形，就算有昨日的反彈，仍然較歷史高位累跌八成；過去半年多，市帳率常低於5年均值減一個標準差（3.7倍，即統計學上出現機率僅一成半的「過低」狀況），更不及疫情前的2019年，現在連兩倍都沒有，大股東李寧眼見公司資產長期未能顯現應有價值，難免感到「心噏」。

元宇證券基金投資總監林嘉麒稱，港股短期內很難給上市公司滿意的估值，即使不至於爆發「退市潮」，也會陸續有企業放棄上市地位，一些或會尋求改在估值較高的市場掛牌，也可能是重視國有資產估值的國企。一些現金水平較高的公司如果成交和估值長期低迷，大股東亦有一定誘因私有化，因為收回公司的現金隨時足以「回本」。

華消費降級礙體品企 惟林提醒，炒私有化也需衡量獲通過的機會，要看股東結構，太分散意味變數較多。他不建議博體品股私有化，因難以憧憬有買家願以很高溢價提購，「買家做併購無非睇現金流前景，以體品股庫存問題，品牌價值不如過往，難啲推銷」，況且從選股角度看，內地消費降級是一大陰霾，「李寧啲衫唔平」！

港股低迷，料短期很難給上市公司滿意的估值。 近季涉全購退市或私有化消息港股一覽 李寧估值遜國際同業