產經

港股估值太差 李寧傳私有化

李寧股價昨日做好，但仍較歷史高位累跌八成。 李寧股價昨日做好，但仍較歷史高位累跌八成。
李寧股價昨日做好，但仍較歷史高位累跌八成。
股價飆兩成後升少截 市場料退市個案續來
港股低迷令愈來愈多公司不再留戀香港上市地位，連等待港府改善股市流動性的耐心也漸被磨蝕。消息指，中國前「體操王子」李寧嫌旗下藍籌體品集團李寧(02331)的估值過低，正考慮將其私有化。消息成為李寧股價昨日反彈的「特效藥」，曾飆20.04%，高見24.55元，為去年11月中後的新高。分析相信，港股的估值水平短期內也很難令上市公司滿意，難免會繼續有企業選擇私有化。
公告稱不知異動原因
李寧上市快滿20周年之際，據報李寧希望組成財團把與其同名的體品巨頭私有化，並希望有較高的溢價，已接觸太盟、高瓴、TPG等私募基金試水溫，換言之形式較似歐舒丹(00973)和新秀麗(01910)或被私募基金提購。另據了解，李的想法是如果私有化成功，也不會立即到內地上市。
公司於收市不久刊發李寧署名的澄清公告，謂董事會經合理查詢後，確認不知股價及成交緣何異動，亦沒有須披露的內幕消息。鑑於李寧本人於公司的持股僅約一成，以昨日收市價計算，所謂私有化是500億元以上的大買賣，因此市場炒作熱情迅速冷卻，收市時升幅已縮至8.06%，報22.1元。
市帳率遠遜跨國品牌
回顧2021年李寧有「國潮」加持、一度榮升「紅底股」時，市帳率超過20倍，可是經歷歐美急速加息、疫後內地經濟滑坡等諸多風波後，股價已經打回原形，就算有昨日的反彈，仍然較歷史高位累跌八成；過去半年多，市帳率常低於5年均值減一個標準差（3.7倍，即統計學上出現機率僅一成半的「過低」狀況），更不及疫情前的2019年，現在連兩倍都沒有，大股東李寧眼見公司資產長期未能顯現應有價值，難免感到「心噏」。
股票的估值固然受基本因素影響，但單從市帳率出發，李寧估值與港人熟悉的跨國運動品牌相比確實是較低，卻高過特步國際(01368)和361度(01361)，難怪兩企曾分別跟彈11.26%及4.64%。
事實上，今年以來，港股上市公司透過大股東全購或第三方「執平貨」去私有化的消息仍不絕於耳。除李寧外，過去3個月還有6家上司公司已公布，或有相關消息流傳。然而，期間最能凸顯港股流動性問題的是國企中集車輛(01839)，公司寧願自掏腰包拿11億元全購街外H股，以將H股從港股退市，保留在A股上市就算。
元宇證券基金投資總監林嘉麒稱，港股短期內很難給上市公司滿意的估值，即使不至於爆發「退市潮」，也會陸續有企業放棄上市地位，一些或會尋求改在估值較高的市場掛牌，也可能是重視國有資產估值的國企。一些現金水平較高的公司如果成交和估值長期低迷，大股東亦有一定誘因私有化，因為收回公司的現金隨時足以「回本」。
華消費降級礙體品企
惟林提醒，炒私有化也需衡量獲通過的機會，要看股東結構，太分散意味變數較多。他不建議博體品股私有化，因難以憧憬有買家願以很高溢價提購，「買家做併購無非睇現金流前景，以體品股庫存問題，品牌價值不如過往，難啲推銷」，況且從選股角度看，內地消費降級是一大陰霾，「李寧啲衫唔平」！
港股低迷，料短期很難給上市公司滿意的估值。港股低迷，料短期很難給上市公司滿意的估值。
港股低迷，料短期很難給上市公司滿意的估值。
近季涉全購退市或私有化消息港股一覽近季涉全購退市或私有化消息港股一覽
近季涉全購退市或私有化消息港股一覽
李寧估值遜國際同業李寧估值遜國際同業
李寧估值遜國際同業
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