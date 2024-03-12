大選年狂炒減息 美資產泡沫衝頂

今年是美國的大選年，拜登政府必然會傾盡全力谷經濟，以爭取選票保拜登連任順利。近日拜登更公開表示，預期聯儲局將會減息，這番被視為干預貨幣政策獨立性的「過界」言論，說明拜登政府欲以聯儲局減息來確保下半年經濟榮景。問題是，美國股市、樓市、商業房地產，估值都已高處不勝寒，若然為着政治目的提早放鬆銀根，只會令這個超級泡沫進一步白熱化，甚或令通脹回升。故目前評論美國經濟可以「軟着陸」實乃言之尚早，投資者得居安思危。

據統計，今年標普500指數有三分之一的交易日創出新高，主要是受極少數重磅股所推動，即所謂「美股7雄」。不少評論認為，美國大型科技公司的高估值有基本面支持，估值更高也屬合理，從而否定美股泡沫論，更深信美股還有可觀的上升空間。

問題是，今年以來美股升浪頗大程度建基於人工智能（AI）的發展，但這門新興產業面對重大的政策和跨市場發展風險，市場火熱故視而不見，且由AI發展為傳統經濟帶來的衝擊，經濟結構與產業變化，可投資者將這些問題拋諸腦後，盲目炒作，基本上就是一種泡沫。市場流動性保持充裕，資金不重視風險；但當流動性逆轉，則隨時會頃刻逆轉，大禍臨頭，這也是歷次金融風暴到臨前見到的現象。

除了股市，美國的樓市亦未見得已軟着陸，而近期再有地區性銀行爆發危機，尤其是那些面對存款外流和業務高度集中在商業房地產貸款的小型銀行。更有前紐約聯邦儲備銀行監督理事會成員預計，隨着未來幾年美國商用不動產貸款陸續到期，地區性銀行危機遠未結束，未來兩年美國銀行將減少500家或更多，不然就是面臨整合併購的命運。

炒家押注大選年聯儲局在政治壓力下將如期在下半年啟動減息周期的做法，不無依據，亦與拜登近日開腔表態聯儲局將減息的預期脗合。見到近期加密貨幣比特幣迭創歷史新高，市場的風險胃納正在提高，且資產泡沫在風險資產不斷蔓延。同時，美國的流動性不斷增加，美元信用褪色，貨幣貶值促使更多資金流入黃金市場，包括散戶、機構投資者，甚至是中央銀行，致使金價都在迭創新高。

一種公認的避險資產，與一種公認充滿投機味道的風險資產，同時不斷破頂，是相當詭異的事，卻擺在眼前，兩者的共通點就是對美元打下不信任票；也可視為泡沫爆破前瘋狂時間到臨，風險隨時大逆轉前的特別現象。

本周市場高度關注美國的通脹數據，而此前聯儲局主席鮑威爾已配合白宮取向，向市場放「鴿」，稱如果通脹數據配合，目前距離減息不太遠云云。如無意外，在下半年減息到臨前，資產泡沫會繼續發酵。誰也沒有水晶球，能預計到泡沫何時到爆破點，反正這幾可能是美國經濟硬着陸前的最後一段路，得盡量保持風險意識，做好風險管理，皆因迎面而來的不單只是一場金融動盪，更是一場由創新科技應用帶動的貨幣與金融體系大革新，伴隨的衝擊必然是前所未有。