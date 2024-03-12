股市估市：科企陸續放榜 港股勿看太淡

問你，揀港股定美股？相信大家答案也是一樣。美股走勢及回報有目共睹，就算市場評論美股估值高，市寬窄，升的只是幾隻大型科技股，惟整體上投資回報說明一切，難怪港股散戶也轉戰美股。

美團一個月炒高50% 不過，爛船還有三斤釘，只要稍有資金流入，短線炒起應該不難。值得留意的是，在眾人看淡的情景下，美團從2月以來，表現最佳，2月初低見61.1元後，一個月曾高見92.4元，升幅達五成。京東情況相似，業績公布前兩天，股價曾低見82.6元，業績一日前開始有炒作，業績公布後，只是稍為好過預期，及後受資金追捧反覆回升，昨日曾升穿100天線，高見100元以上，短短5個交易日升幅超過兩成。

下周起，騰訊等科企開始陸續公布全年業績，屆時會否引來新一波炒業績呢？市場對絕大部分科技股去年度業績不曾寄予厚望，會否在沒有期望下，業績稍為好過預期，或同時給予市場未來更樂觀指引後，出現新一輪估值修復呢？港股中長期弱勢確實難以改變，惟就算是熊市中也有反彈回升的時候，短期港股不宜看得太淡。

相反，美股短線調整機率愈來愈大。上周五臨近尾盤，英偉達高台跳水帶動費城半導體指數高位回落，恐慌情緒開始釋放。上周聯儲局主席鮑威爾講話後，外界基本消化了6月降息的憧憬。在美股業績期將完結，似乎短線缺乏進一步催化劑，令今年以來領跑市場的科技股資金流向或成為市場未來波動性的關鍵隱患。

CPI數據或左右美股 從美國2月非農報告看，最新就業資料似乎展現了勞動力市場的裂痕。雖然2月新增就業職位超過預期，美國勞工部對1月和去年12月的就業人數進行大幅下修。與此同時，失業率上升到3.9%，為2022年以來的最高水平，這與之前公布的職位空缺和ADP就業報告類似。周二美國將公布消費物價指數（CPI），假如數字較預期高，恐防加大美股調整的可能性。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）