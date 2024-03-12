二手續旺：荃中兩日兩賠訂重售 兆禧苑無樓睇照買

二手市場持續升溫，旺市現象重現，荃灣中心兩日兩宗賠訂重售個案，兩房戶兩周內賣貴約11.6%。有買家無樓睇只睇相，照入市屯門居屋兆禧苑兩房單位自用。

美聯鍾家豪表示，荃灣中心1座低層B室，實用面積約354方呎，上月底曾以318萬元售出，仍獲買家洽購，原業主決定以355萬元重售，10多日賣貴37萬元，扣減臨時訂金及佣金開支，期內多賺近16萬元。

準買家心急搶盤。祥益盤嘉茵稱，兆禧苑B座高層3室，實用面積約415方呎，正處於生約交吉期，新買家未有視察單位，只看相片及參觀同類型單位，已補價自由市場以338萬元購入，呎價約8,145元。

牽晴間睇樓15分鐘入市 各區交投急增，粉嶺及上水3月錄約61宗二手買賣，已超越上月全月約53宗。世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺牽晴間2座中層F室，實用面積約573方呎，新買家睇樓僅約15分鐘即入市，售價630萬元，呎價約10,995元。

天水圍嘉湖山莊本月暫錄約44宗買賣，較上月全月增約1.1倍，單月計宗數創近兩年新高，連錄逾千萬元成交。市場消息透露，麗湖居10座複式戶以約1,400萬元沽出，呎價約9,950元。

相反，樓價未有支持，藍籌屋苑連環蝕讓。美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園H座低層8室套三房戶，減價至818萬元成交，呎價約11,942元，約5年帳面虧損約270萬元，或貶值約25%。

香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街69號高層C室，放盤不足一個月，減價30萬元，以650萬元易手，呎價約9,789元，不足3年帳蝕235萬元。美聯黃少明指，將軍澳新都城1期2座高層兩房戶，成交價505萬元，約3年帳面貶值約24.9%。

嘉熙反價沽 仍蝕近兩成 半新盤情況相若。中原徐家倫表示，大埔白石角嘉熙8座高層D室三房戶，反價兩萬元，以892萬元沽出，約3年帳面貶值約18.9%。該行劉俊杰指，大圍柏傲莊II的7B座中層C室一房戶，售價699萬元，約4年帳蝕約57萬元。

市場消息指，屯門瓏門8座複式銀主盤，劈價後以3,100萬元連雙車位成交，新買家為內地客，呎價約15,873元，約10年帳面貶值約370萬元。

二手近期旺市情況