Blue Coast主打三房大宅

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，該期兩座住宅大樓提供642伙，實用面積452至1,267方呎，以三房戶佔474伙最多，四房戶及兩房戶則佔58伙及110伙，今期有88%單位採用角窗設計。

集團營業部首席經理郭子威表示，第1A座四房及大三房樓王單位將保留招標出售，市場合理呎價料約4萬元，發展商願協助有意購入兩伙相鄰四房戶的買家，兩伙市場合理價約一億元。

晉環35伙變相劈價三成 毗鄰由路勁地產等發展的港島南岸第1期晉環，昨日將35伙定價削減最多18%並增加折扣，變相劈價約三成。以1B座42樓B室為例，計及上述修訂後，折實價由1,038.9萬元降至740萬元，減幅約29%。

華懋集團西半山大學閣及薄扶林碧麗軒，兩盤昨以招標形式共售4伙，套現近2.5億元。