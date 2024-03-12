新盤頻現大手成交

長沙灣巴域街Belgravia Place第1期全盤提供714伙，已售出逾五成單位。

Belgravia Place相關成交1.6億 Belgravia Place昨日以價單形式發售24伙，即日售罄。據項目成交紀錄冊，上述單位為第1A座29樓及1B座29樓全層，實用面積由198至756方呎，成交價介乎391萬至2,018.6萬元，總成交金額約1.66億元，呎價約18,344至26,967元，平均呎價約21,233元。成交包括該期數唯一的四房戶，為第1B座29樓7室，實用面積756方呎，連160方呎平台及630方呎天台，成交價2,018.6萬元，呎價約26,701元。

根據銷售安排，該批單位雖以先到先得形式發售，惟大手優先。資料顯示，售出單位全數採用建築期付款計劃購入，最多可獲3%提前成交現金回贈。項目由月初開售至今累售369伙，佔全盤714伙約51%，套現逾19.7億元。今日分別再以價單形式賣68伙及招標出售5伙。

與此同時，該集團二部亦展開突襲式推盤攻勢，上述奧坊‧首隅提供234伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為明年6月10日。

HOLBORN單日沽33伙 套1.8億 該部門樓盤成交持續，鰂魚涌THE HOLBORN昨沽出33伙，套現超過1.8億元。售出單位實用面積220至268方呎，售價由494.28萬至733.87萬元，呎價約21,147至27,383元。旗下啟德合作項目天瀧昨亦招標售出2座16樓B室，實用面積1,002方呎，成交價3,190萬元，呎價約31,836元。