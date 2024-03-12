簡訊一覽
●中集車輛(01839)擬斥約11億元收購H股獨立股東的持股，繼而從港股退市，但會保留A股在深圳掛牌，股份今復牌；要約價為每股7.5元，比上周五收市價高約4.9%，較去年9月底未經審核每股資產淨值折讓約3.6%。
●碧瑤綠色(01397)料去年賺4,800萬至5,100萬元，撇除政府的非經營性補貼後，料純利約4,620萬至4,920萬元，按年增加約41.5至50.4%。
●中石化油服(01033)按中國企業會計準則之去年純利為5.89億元人民幣，按年升23.8%。
●中國人壽(02628)今年首兩個月累計原保險保費收入約2,527億元人民幣，按年增長2.8%。
●神冠控股(00829)預期去年賺約3,000萬至3,500萬元人民幣，較2022年度賺2,360萬元人民幣有所增長。
●萊爾斯丹控股(00738)料截至今年2月底止的第四季度自營零售業務總銷售按年下跌6.7%，同店銷售則增長5.4%；電子商貿業務按年錄得總銷售增長2.3%。截至2月底，集團於內地設有283間零售店舖，按年淨減少45間，其中包括位於內地的257間自營店舖及26間特許經營店舖。
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