絲絲講場：澳洲農民砍葡萄樹自保？

供需平衡對市場價格當然最好，之不過，喺現實社會呢個問題經常遇到挑戰。今次講嘅係澳洲出產嘅提子（葡萄）由於供過於求，結果令當地一眾農民要劈葡萄樹自保，數目仲以幾百萬棵計，以協助控制紅酒庫存量過高嘅問題。

紅酒庫存多 提子被壓價 呢啲樹最終下落係點就不得而知，惟據講澳洲舊年年中紅酒庫存高達20億公升，相當於兩年產量，而庫存過多令紅酒變味變質之餘，提子價格亦被壓價，威脅一班農民同釀酒師生計。呢班農民仲呻，政府照計有更多措施協助佢哋渡過難關，但奈何現實係咩都無，所以只好銷毀農產品，主動着手調節供需失衡的問題。

澳洲大型酒商富邑集團（Treasury Wine Estates）同美譽酒業（Accolade Wines）就話，會改為專注於銷售較高價嘅酒款，度過危機。

澳洲紅酒管理局數據顯示，喺格里菲斯（Griffith）等地，舊年進口嘅提子平均價格已經跌至每噸304澳元（約1,573元），係幾十年來最低，同時較2020年高位659澳元（約3,410元）下挫超過一半。

另外，有分析認為中國喺2021年向澳洲徵收報復性關稅，重創紅酒產業鏈都係元兇，所以相關徵稅盡快了結，或者會為澳洲紅酒業帶嚟曙光。

余絲韻