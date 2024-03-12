麥格理估澳洲經濟軟着陸

澳洲去年第四季度的通脹率仍高懸在4.1%，但不少市場人士仍認為當地利率已見頂，下一步可能會減息。麥格理集團行政總裁維克拉馬納亞克（Shemara Wikramanayake）在當地出席一個論壇時表示，澳洲經濟已預備好今年減息，並且在長期通脹後經濟仍可「軟着陸」（輕度放緩）。

她指出，澳洲失業率略低於新冠疫情前的水平，通脹也在放緩，給予央行決策者在今年稍後時間減息的條件，並實現之前沒有人預料過的結果，就是「軟着陸」。

她所說的通脹放緩，乃是指從去年第三季的5.4%放緩。然而，上季4.1%的平均物價升幅，相較澳洲央行所訂的平穩地維持通脹2至3%目標仍有相當距離。

專家憂通脹下半年回升 獨立經濟學家Saul Eslake認為，通脹仍有可能在下半年回升，主要原因是7月時政府會有新一輪減稅，對普遍家庭影響相當於減息半厘，屆時將令需求上升，推高物價。

澳洲去年第四季經濟僅增長0.2%，該國前財長科斯特洛（Peter Costello）不諱言，目前經濟確實不濟，實在有需要減息去催谷，可是央行要將通脹控制到返回2至3%區間難度不少，故他呼籲市場要有心理準備減息或較預期遲來。