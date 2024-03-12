韓散戶買國指衍品恐蝕346億

南韓金融監督院（FSS）昨日表示，調查發現5家銀行和6家券商向大部分為退休人士的散戶，銷售與恒生中國企業指數掛鈎證券的複雜衍生金融產品時，存在監管合規不力及系統性失誤；又稱若該指數到年底變化不大，預計今年相關的投資損失會增至高達5.8萬億韓圜（約346億港元）。

FSS指，將考慮要求相關金融公司向客戶提供的補償金額，以及為恢復客戶信心所作的努力，採取進一步措施，例如處以罰款。韓亞證券表示，預計銀行需向受影響投資者作出賠償，損失將在第一季業績中反映，若賠償金額超過一萬億韓圜，將導致相關股份價格出現短期波動。

南韓5家銀行及6家券商被FSS進行為期兩個月的調查，結果發現有業者銷售政策和投資者保護管理不善，系統層面的銷售不完善，銷售系統優先考慮企業利益而犧牲散戶利益，個別情況下各類銷售亦不完善。當中，有業者無視波動性上升而放慢銷售的管理，以提高銷售目標；亦有券商以保本為目標的投資者推薦高風險產品；更有券商向散戶聲稱指數掛鈎產品在過去10年都沒有虧損，隱瞞過去20年曾經出現損失。