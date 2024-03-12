比特幣新高 英准推加密幣產品

幣圈情緒今年來持續高漲！其中，「一哥」比特幣（Bitcoin）價格周一曾見每枚72,377.66美元，創新高，日內升幅逾3%；「二哥」以太幣亦向上突破4,000美元，曾見4,065.82美元，是2021年12月以來首次，勢向歷史高位4,891.7美元推進。隨着幣價愈升愈有，幣圈市場規模愈來愈大，衍生的金融產品愈來愈多，英國金融操守局最新表示，不反對建立由加密貨幣支持的交易所交易票據（ETN），意味英國會放行相關投資。

阿克曼擬買Bitcoin 不僅如此，傳統基金大戶亦是幣圈熾熱行情的推手，近日潘興廣場資管（Pershing Square）創始人、億萬富翁比爾‧阿克曼（Bill Ackman）在社交平台稱，考慮買入比特幣。他指出，比特幣價格上升導致挖礦活動及能源使用量增加，推高能源成本，導致通脹上升及美元貶值，繼而再推高比特幣需求和採礦活動，進一步刺激能源需求，這樣的循環仍在繼續，所以覺得自己應該買入一些比特幣。

至於有「女股神」之稱的方舟投資創始人伍德（Cathie Wood）稱，由於機構、民眾對比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）興趣增加，認為比特幣在2030年達100萬美元（約780萬港元）的目標已過於保守，惟確切價格多少她則沒有說明。

數據則顯示，貝萊德的比特幣現貨ETF的比特幣持有量，已經超越「比特幣大好友」微策略（MicroStrategy）。截至3月8日，即美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣現貨ETF的40日後，貝萊德的旗下ETF「IBIT」持有197,943枚比特幣，價值逾135億美元（約1,053億港元），微策略的數目則為19.3萬枚。

金價嚴重超買 難大升 另邊廂，投資理財暢銷書《富爸爸•窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日則重申應盡快買入黃金、白銀和比特幣，還預測比特幣今年將達到30萬美元（約234萬港元），原因是美國國債規模快速上升，將導致美元出現惡性通脹。

至於金價昨日窄幅爭持，現貨金微跌0.02%，每安士報2,178美元。分析認為，美國將於周二公布2月消費者物價指數（CPI）數據，將成金價後續去向的關鍵，惟金價相對強弱指數（RSI）已升至80，自2020年8月以來的最高水平，反映極度超買，估計2,200美元會成重要阻力位。