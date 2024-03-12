央行今月或加息 日股插2%穿39000

避開技術衰退 Yen兌港元企5.33算 日本去年第四季的國內生產總值（GDP）終值，從初值的按季收縮0.1%向上修正至增長0.1%，剛好避過連續兩季收縮的技術性衰退。對經濟是好消息，但對股市帶來打擊，因數據深化市場對日本央行最快本月內加息的預期，負利率政策即將結束。日經平均指數昨日最多曾暴挫1,192點，低見38,496點，收市仍挫868點或2.19%至38,820點，為2月21日以來首度失守39,000點關。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，日股走弱原因之一是日本央行行長植田和男上周釋放信號，若物價目標達成會考慮調整目前寬鬆的貨幣政策，如結束負利率政策或終止孳息率曲線控制（YCC）；加上日圓升逾2%，都不利於出口行業。

巴菲特5大愛股齊受壓 日股跌亦可能是上周一該指數升至創紀錄新高40,226點後，投資者先行獲利所致。不過，從東證指數（TOPIX）看，昨日跌勢頗為廣泛，該指數昨挫2.2%，收報2,666.83點，33個分行業中有31個板塊下跌。在該指數的2,150隻成分股中，302隻上漲、1,807隻下跌、41隻持平。其中香港人熟悉的豐田汽車為該指數的權重股，昨日收跌3.1%；另一隻近期跟隨科技或晶片熱大升的指數權重股東京電子亦挫3.15%。

「股神」巴菲特的愛股日本五大商社，亦跟隨大市跌2.32至3.85%不等。不過，遊戲股龍頭任天堂周日時宣布，正在製作全新的「超級馬里奧」動畫電影後，股價昨日逆市升0.98%。

日圓匯價亦在加息預期下走強，曾見146.49日圓兌每美元，全日普遍升0.2%至約146.68水平，兌港元在5.33算。

瑞銀：須關注春鬥結果 日本央行將在本月18至19日議息。不過，瑞銀預期日本央行最快都要到下月才會加息，原因是當地進行首輪大型企業的「春鬥」勞資雙方薪酬談判，預計本周五有初步結果；可是小型企業的兩輪談判則要到本月22日和4月4日才結束，日本央行需要搜集更多的數據和資訊，包括企業狀況和工資增長幅度後，才會對利率有所動作。日央行下月的議息會議將在4月26日舉行。

荷蘭國際集團（ING）的報告亦支持4月加息的預期，其中指出GDP修正值顯示經濟仍在復甦軌道上，可是私人消費仍然疲弱，將是央行在考慮改變政策方向時的一個隱憂。因此，4月份政策調整的可能性高於本月。

上季佔日本GDP比重約六成的個人消費支出終值為按季減0.3%，較初值的0.2%更壞。企業設備投資修正值按季增2%（初值為減0.1%）；住宅投資季減1%（與初值持平）；公共投資季減0.8%（初值為季減0.7%）；出口季增2.6%（與初值持平）。

日經平均指數近月走勢